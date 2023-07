Am Samstag kam es vor einer Bar in der Davidstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern. In deren Verlauf hat ein 32-jähriger Portugiese mehrfach auf den 28-Jährigen eingestochen. Anschließend flüchteten der Täter und sein 23 Jahre alter Begleiter vom Tatort.

Quelle