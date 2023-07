Ein Mann aus Ghana hat am Dienstagmorgen in Hamburg versucht, seine Ex-Freundin umzubringen. Der 28-jährige Täter und die 48-jährige Frau waren in ihrer Wohnung in Streit geraten. Als sie Hilfeschreie hörten, alarmierten Nachbarn die Polizei. Die traf rechtzeitig ein und sah, wie der Mann gewaltsam auf die Frau einwirkte. Wie sich später im Krankenhaus herausstellte, schwebte sie zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Der Täter wurde vorläufig festgenommen.

Quelle