Am Montag hat sich ein Mann mit dunkler Hautfarbe in der Vatterstraße in einem Gebüsch versteckt und sein Glied entblößt, als eine 10-jähriges Mädchen und eine 19-Jährige daran vorbeiliefen. Anschließend entfernte sich dieser zu Fuß in Richtung Schäfflestraße. Eine Fahndung durch die verständigte Polizei verlief ohne Erfolg.

Quelle