Am frühen Dienstagmorgen wurde der Supermarkt am Remberg von einem unbekannten Mann ausgeraubt. Gegen 05.15 Uhr stellte ein Mitarbeiter des Geschäfts Blumen vor die Tür als plötzlich der Unbekannte mit Machete vor dem Angestellten steht und die Öffnung des Tresors fordert. Nachdem der Mann einen hohen dreistelligen Geldbetrag in die Tasche steckte, flüchtete er in Richtung Innenstadt.

