Am Montagmittag wurde gegen 13:50 Uhr ein 18-Jähriger in Engen ausgeraubt. An der Fußgängerampel in Richtung Hegaustraße sprach ein Unbekannter den jungen Mann zunächst an. Beim Überqueren der Ampel versuchte der Nordafrikaner den 18-Jährigen ein Bein zustellen. Dabei riss der Täter dem Jungen die Goldkette vom Hals und flüchtete. Der junge Mann lief dem Täter hinterher und forderte seinen Schmuck zurück. In der Folge gab der Unbekannte die Kette und mehrere Anhänger heraus, wobei er dem jungen Mann einen Anhänger entgegen spuckte.

