In Gelsenkirchen wurden am Freitagabend (18. August 2023) ein 44-Jähriger und seine elfjährige Tochter von einer sieben- bis achtköpfigen Männergruppe beleidigt und mit Holzlatten und Messern bedroht. Außerdem sollen die Täter versucht haben, den Vater zu schlagen. Der 44-Jährige konnte sich mit seiner Tochter in ein Geschäft retten und dort die Polizei alarmieren.

