In Frankfurt am Main kam es am Freitag (11. August 2023) am Francois-Mitterrand-Platz zu einem Raubüberfall. Der Täter, der laut Zeugenbeschreibung eine „arabische Erscheinung“ gehabt haben soll, bedrohte den 28-jährigen Geschädigten offenbar mit einem Messer und raubte ihm eine Bargeldsumme in Höhe von 100 Euro.

