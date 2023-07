Im hessischen Wiesbaden sind am Samstagabend (8. Juli 2023) fünf Mädchen im Alter von 12 von 14 Jahren in einem Freibad unsittlich berührt worden. Als die Freundinnen den Mann zur Rede stellten, zog die Begleiterin des Mannes einem der Mädchen an den Haaren.

