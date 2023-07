Zwei junge türkische Männer (20, 22) haben am Samstag (15. Juli 2023) eine Freibad-Schlägerei im thüringischen Stadtroda angezettelt. Die beiden Beschuldigten sprachen zunächst eine Frau an, was von drei Bekannten der Frau bemerkt wurde. Als es daraufhin zum Streit kam, schlugen die Täter abwechselnd auf die drei Bekannten ein.

