Am vergangenen Sonntag (23.07.2023) wurde ein Mann in seiner Wohnung gefesselt und ausgeraubt. Demnach beobachtete er zwei ihn unbekannte Personen im Innenhof. Die Täter verwickelten das Opfer in ein Gespräch und fesselten ihn dann. Im weiteren Verlauf durchsuchten sie das Wohnobjekt und nahmen einige Wertgegenstände an sich.

