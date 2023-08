Im niedersächsischen Oldenburg kam es am Dienstag (29. August 2023) zu einem Raubüberfall zum Nachteil eines 19-Jährigen. Der 18-jährige Täter raubte dem Opfer das Handy und forderte unter Einsatz von Pfefferspray und Androhung von Gewalt die Herausgabe der Handy-PIN. Im späteren Verlauf stürzte das Opfer bei einem Fluchtversuch und wurde daraufhin am Boden liegend vom Täter geschlagen und getreten. Der Täter konnte gestellt werden und ist auch in Zusammenhang mit weiteren Delikten tatverdächtig. Er war auf einem Roller mit gestohlenem Kennzeichen unterwegs, den er durch einen räuberischen Diebstahl erlangt haben soll. Dabei habe er der 19-jährigen Roller-Besitzerin mit einem Hammer Gewalt angedroht.

