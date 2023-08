Ein 31-jähriger nicht näher beschriebener Mann hat am Freitagnachmittag in Nürnberg mehrere Personen mit dem Messer bedroht. Außerdem äußerte er die Absicht, seine ehemalige Lebensgefährtin töten zu wollen. Zunächst wollte er die Frau in ihrer Wohnung aufsuchen. Da er sie nicht antraf, schrieb er ihr einen Zettel mit entsprechender Drohung. Danach machte er sich auf den Weg in ein Restaurant. Dort bedrohte er die Mitarbeiter mit einem Küchenmesser und forderte von ihnen, seiner Ex-Freundin in Zukunft keine Speisen mehr zu verkaufen. Die Polizei konnte den aggressiven Täter vor Ort festnehmen. Dabei leistete erheblichen Widerstand. Er biss einen Polizisten und bespuckte mehrere Beamte. In der Gewahrsamszelle randalierte er dann. Ein Richter erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Quelle