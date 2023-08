Am Sonntag dem 30.07. hat ein Mann mit “arabischem Erscheinungsbild” aus einer fünf-köpfigen Personengruppe zwei Männer in der Innenstadt mit einem Messer ähnlichen Gegenstand verletzt. Demnach wollten die zwei Männer in einer verbalen Auseinandersetzung zwischen der Personengruppe und einer weiteren unbekannte Personengruppe schlichtend eingreifen, als einer aus der fünf-köpfigen Personengruppe das erste Opfer mit einem Messer in Rippenbereich verletzte und das zweite Opfer an der Hand. Anschließend flüchteten sie Richtung Königstorpassage.

Quelle