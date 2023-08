Ein Asylbewerber aus Kamerun hat am Montagmorgen (21. August 2023) mit massiver Gewalt die Ausländerbehörde in Magdeburg angegriffen. Videos zeigen, wie der Mann mit dem Ständer einer Absperrung immer wieder auf die Fensterscheiben des Gebäudes einschlägt. Bereits im März wollten 20 Personen in das Gebäude der Behörde eindringen. Wegen der entstandenen Schäden ist die Ausländerbehörde am nachfolgenden Dienstag (22. August 2023) geschlossen.

