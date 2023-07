Am späten Sonntagabend (23.07.) wurde ein 30-Jähriger von drei dunkelhäutigen Unbekannten angegriffen. Demnach fragten die Unbekannten das Opfer am Rheinufer nach einer Zigarette. Als der 30-Jährige das verneinte, griff ihn einer der Täter mit einem Messer an und verletzte ihn leicht. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Quelle https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5565078