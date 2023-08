Auf einem Sportplatz in Köln-Buchheim kam es am Mittwochabend (16. August 2023) zu einer Schlägerei, in deren Verlauf ein 16-jähriger Jugendlicher lebensgefährlich verletzt wurde. Wodurch die lebensgefährlichen Verletzungen genau verursacht wurden, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitteilen.

