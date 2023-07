Ein 15-jähriger Junge ist am Donnerstag (13. Juli 2023) im nordrhein-westfälischen Kempen von mehreren Männern geschlagen und getreten worden. Eine circa achtköpfige Männergruppe hatte den Jungen abgefangen, als er mit seiner Betreuerin ein Krankenhaus aufsuchen wollte. Der Junge musste schwer verletzt im Krankenhaus verbleiben, während die Täter mit etwa vier Autos flüchteten. Zuvor soll der Junge in eine Rangelei an einem nahegelegenen Fußballplatz verwickelt gewesen sein.

