Am Sonntagabend (20. August 2023) kam es auf einem Marktplatz im hessischen Kelkheim zu einem Messerangriff. Das 47-jährige Opfer meldete sich bei der Polizei und gab an, dass er mit zwei Personen in Streit geraten sei, von denen einer ein Messer gezogen und ihn damit angegriffen habe. Der Täter mit dem Messer soll etwa 20 bis 25 Jahre alt und dunkelhäutig sein.

