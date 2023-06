Am Sonntagnachmittag wurde ein stark sehbehinderter Mann (58) von einem Unbekannten in der Kapellenstraße ausgeraubt. Zuerst wurde der Mann auf Arabisch und Englisch angesprochen, kurz darauf riss der Unbekannte dem 58-Jährigen die Goldkette vom Hals und flüchtete auf der Kapellenstraße in Richtung Scheck-Inn-Center. Der Mann erlitt leichte Verletzungen am Hals.

Quelle