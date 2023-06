Nach einem Volksfest in Heidenau bei Dresden ist in der Nacht zum Sonntag ein 22-Jähriger vor einer Shisha-Bar niedergestochen worden. Der Täter – ein 42-Jähriger “Berliner” – war stark alkoholisiert und zuvor mit dem Jüngeren in Streit geraten. Er stach mehrmals auf seinen Kontrahenten ein, der in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ein 21-jähriger Begleiter wollte in die Auseinandersetzung eingreifen und wurde dabei leicht verletzt.

