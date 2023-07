Eine Jugendgruppe mit südländischem Aussehen hat am Montag (10. Juli 2023) an einer Bushaltestelle in Harsewinkel auf einen 34-jährigen eingeschlagen und eingetreten. Der Geschädigte wurde in ein Krankenhaus verbracht und soll stark alkoholisiert gewesen sein. Die Täter wurden auf ein Alter zwischen 15 und 18 Jahren geschätzt.

Quelle