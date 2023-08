Am vergangenen Donnerstag (27.07.) wurde ein Lebensmittelgeschäft in der Eschenallee überfallen. Demnach ist ein bislang unbekannter Mann gegen 6.05 Uhr in das Geschäft gekommen und hat unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld gefordert. Anschließend flüchtete er in nördliche Richtung.

