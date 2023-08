Ein etwa 20- bis 25-jähriger, schwarzer Mann hat in der Nacht zum Samstag (12. August 2023) am U-Bahnhof Dehnhaide (Hamburg) einen 21-Jährigen ins Gleisbett gestoßen. Laut einem Lagebericht der Bundespolizei gab es im Jahr 2022 in Deutschland insgesamt 78 Fälle, bei denen Reisende absichtlich ins Gleisbett gestoßen wurden (Anstieg um 30 Prozent gegenüber dem Jahr 2019).

