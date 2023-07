Am Hauptbahnhof Hagen hat ein 28-Jähriger am Dienstag (25. Juli 2023) einen 70-jährigen Passanten körperlich angegriffen und ist einem Platzverweis nicht nachgekommen. Als die Polizei ihn daraufhin in Gewahrsam nahm, leistete er Widerstand und attackierte auch die Polizisten. Dabei wurden drei Beamte leicht verletzt.

Quelle