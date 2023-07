Gestern wurde eine 33-jährige Frau in ihrem eigenen Wohnhaus überfallen und ausgeraubt. Gegen 8.30 Uhr wurde das Opfer von zwei Männern im Treppenhaus aufgefordert ihr Smartphone und Geld auszuhändigen. Dabei zogen die zwei Täter der Frau an den Haaren. Nach Herausgabe der geforderten Gegenstände verlangten die beiden, unter Vorhalt eines Messers, gemeinsam zur Wohnung zu gehen und diese aufzuschließen. In der Wohnung erbeuteten die Männer Laptop und weiteres Bargeld.

Personenbeschreibung:

1.Täter: Männlich, circa 27 bis 30 Jahre alt, circa 180 cm groß, Drei-Tage-Bart, nordafrikanisches Aussehen; trug ein schwarzes T-Shirt.

2.Täter: Männlich, circa 27 bis 30 Jahre alt, circa 170 cm groß, blonde Haare, keine (sichtbaren) Zähne, westeuropäisches Aussehen; bekleidet mit schwarzem T-Shirt und einer Cargohose.

