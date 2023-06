Ein 60-jähriger Spaziergänger ist am späten Sonntagnachmittag in Eschweiler von einer Jugendgang überfallen worden. Die drei Täter verwickelten ihn zunächst in ein Gespräch, dann schlug einer der “Männer” unvermittelt zu und nahm dem Mann Bargeld aus seinem Portemonnaie. Danach flüchteten die Täter. Eine Streife konnte die Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren kurz darauf in einem Schnellrestaurant festnehmen.

