Ein 32 Jahre alter Somalier hat am Samstagvormittag einen 40-jährigen Landsmann in einer Dresdener Straßenbahn mit mehreren Messerstichen getötet. Die Polizei wurde gegen 10.30 Uhr zum Tatort gerufen, weil laut Zeugen “jemand abgestochen” wurde. Die Beamten fanden neben dem Opfer und dem Täter eine große Blutlache in der Bahn vor. Das Motiv der Tat ist noch unklar, da sich der mutmaßliche Täter kaum verständlich machen könne.

