Innerhalb von rund einer Viertelstunde kam es am Dienstag (8. August 2023) in Dortmund zu zwei Raubüberfällen mit einer Schusswaffe, bei denen offenbar identische Täter am Werk waren. Gegen 23:20 Uhr wurde zunächst ein 26-Jähriger von unbekannten Männern unter Vorhalt einer Schusswaffe geschlagen und seiner Tasche beraubt. Bereits um 23:32 Uhr haben unbekannte Männer erneut auf einen 25-Jährigen eingeschlagen und eingetreten und ihm einen Rucksack geraubt. Dabei wurde dem Opfer ebenfalls eine Schusswaffe vorgehalten.

