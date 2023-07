Die Schleusung von illegalen Migranten nach Deutschland hat offensichtlich weiter Konjunktur: Allein in den beiden letzten Tagen hat die Polizei im Großraum Chemnitz 30 Syrer aufgegriffen, nachdem sie von ihren Schleppern abgesetzt wurden. Am Mittwochmorgen wurden nach Zeugenhinweisen 19 Syrer in der Ortslage Marienberg festgestellt. Am Dienstag griffen die Polizisten kurz nach Mitternacht sieben Syrer im Alter zwischen 18 und 37 Jahren in Thermalbad Wiesenbad bei Annaberg-Buchholz an einer Bushaltestelle auf. Am Dienstagvormittag dann informierte ein Mitarbeiter der Erzgebirgsbahn die Polizei, weil vier Personen in den Zug gestiegen waren – ebenfalls Syrer, wie sich später herausstellte. Einer der Männer zwischen 17 und 37 Jahren war offenbar der Schleuser, der auch einen Aufenthaltstitel nachweisen konnte. Er begleitete die drei anderen, die sich illegal in Deutschland aufhielten.

