Ein 34-jähriger Mann, der bereits am Vortag einen Polizisten mit einem Messer angriff, hat am Freitag (7. Juli 2023) in Braunschweig erneut einen Mann mit einem Messer verletzt. Der Täter stand unter dem Einfluss von Rauschmitteln, bei einer Durchsuchung wurden Betäubungsmittel gefunden.

