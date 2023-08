Ein 17-jähriger Täter hat am Mittwoch (23. August 2023) in Braunschweig einen 22-jährigen Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt. Zuvor war es zu einem Streit in einer Straßenbahn gekommen. Das Opfer erlitt Stichverletzungen im Brustbereich und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

