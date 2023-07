In der Nacht zum Donnerstag (20. Juli 2023) wurde ein Schnellrestaurant an der Dorstener Straße in Bochum von zwei unbekannten Männern mit einem Schlagstock überfallen. Kurz nach Ladenschluss betraten die Unbekannten das Restaurant und forderten unter Vorhalt eines Schlagstocks die Herausgabe des Bargeldes. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

