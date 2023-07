Am Samstag versuchte ein jugendlicher Südländer das Juweliergeschäft in der Jöllenbecker Straße auszurauben. Der junge Mann betrat das Geschäft und versuchte mit einer Axt die Schmuckvitrine zu zerschlagen. Als er bemerkte, dass die Vitrine den Schlägen standhielt, flüchtete er auf einem E-Scouter in Richtung Jöllenbecker Straße.

