Ein 27-Jähriger und ein 40-Jähriger lieferten sich in der Nacht zum Sonntag (16. Juli 2023) eine Schlägerei am Berliner S-Bahnhof Bornholmer Straße (Stadtbezirk Pankow). Zunächst schlugen und traten die beiden polizeibekannten Männer nach einer Ohrfeige aufeinander ein, bis der 40-Jährige ins Gleis stürzte. In dieser Situation versuchte der 27-Jährige, weiterhin vom Bahnsteig auf seinen im Gleisbett befindlichen Kontrahenten einzuschlagen. Er ließ jedoch davon ab, als der 40-Jährige begann, mit Schottersteinen nach seinem Gegner zu werfen.

Als die Polizei eintraf, war der 27-Jährige bereits mit der S-Bahn davongefahren. Er konnte dennoch gestellt werden, weil er am Bahnhof der nächsten Haltestelle (Gesundbrunnen) ohne erkennbaren Grund den Nothalt der Rolltreppe betätigte.

