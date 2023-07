Im Prinzenbad im Berlin-Kreuzberg kam es am Sonntagnachmittag (9. Juli 2023) zu einer Schlägerei, bei der ein 20-Jähriger aufgrund multipler Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Eine Männergruppe schlug auf den Geschädigten und seinen 18-jährigen Begleiter ein, nachdem sich ein 14-jähriges Mädchen von dem 20-Jährigen belästigt gefühlt haben soll. Am selben Tag musste das Columbiabad im benachbarten Stadtbezirk Neukölln nach Rangeleien geräumt werden.

