Die sächsische Polizei hat am vergangenen Samstag (29.07.) sechs Männer aus Syrien an einem Waldrand in Bautzen aufgegriffen. Drei weitere Syrer versteckten sich im Gebüsch. Die neun Männer im Alter von 17 bis 35 Jahren konnten keine Aufenthaltsgenehmigungen vorzeigen und wurden an eine Erstaufnahme weitergeleitet.

