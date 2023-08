Die Bundespolizei hat am Dienstag (22. August 2023) in der Nähe einer Autobahn-Abfahrt in Bautzen insgesamt 39 eingeschleuste Syrer aufgegriffen. Wenige Stunden zuvor hat eine Streife des Deutsch-Tschechischen Fahndungsteams am Bautzener Bahnhof vier Syrer festgestellt.

