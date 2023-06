Berlin, 30. Juni 2023.

AfD-Bundessprecherin Alice Weidel kommentiert das Konzept der Union, mit dem Merz und Co. die AfD zurückdrängen wollen, wie folgt:

„Wieder einmal blinken Herr Merz und seine CDU rechts, um dann auf halber Strecke wieder links abzubiegen. Nein, Herr Merz, die Union ist seit der Regentschaft von Frau Merkel eine unter vielen nicht konservativen Parteien im deutschen Parteienspektrum. Und die Menschen erkennen und verdeutlichen das auch mit den hohen Umfragewerten der AfD. Sie wissen, wenn sie die CDU wählen, ob nun mit Merz oder Wüst an der Spitze, bekommen sie wie beispielsweise in Nordrhein-Westfalen oder Schleswig-Holstein eine schwarz-grüne Koalition zum Nachteil ihrer eigenen Interessen. Wer ein härteres Vorgehen gegen Clan-Kriminalität will, auf Real- statt Moralpolitik setzt, eine Entlastungsoffensive für den Mittelstand fordert oder eine deutliche Verringerung illegaler Migration wünscht, wählt lieber das Original für deutsche Interessen, die Alternative für Deutschland.“